На причалі в бікіні кольору хакі: Даша Астаф'єва похизувалася стрункою фігурою

Співачка показала нове фото з відпустки у теплих краях.

Даша Астаф'єва потішила шанувальників в Instagram новим пікантним знімком із відпочинку у спекотній країні. Локацію вона тримає у таємниці.

Співачка позувала, піднявшись на пальчиках, на причалі у бікіні кольору хакі. Даша продемонструвала підтягнуту сексуальну фігуру, плаский живіт та стрункі ноги. Волосся вона зібрала в пучок і надягла на обличчя окуляри.

Даша Астафьєва / Instagram Даші Астаф'євої

"Найнеприємніше, що можна запитати у людини, яка на відпочинку – "Коли ти повертаєшся". Якби був етикет цього заходу, я б усіма руками та ногами голосувала, позначити цей пункт жирним шрифтом! Жирним, якось бажання відчути себе живим і важливим. Собою справжнім – щасливим без причини до сліз… Тим, хто чує, нарешті, свої власні думки, а не будильник, сусідів, перехожих з їхнім засуджувальним настирливим поглядом… Хто тут може порушити мене?

Тільки птахи, які на світанку курличуть різними мовами про мене: — Бачила, як веснянкувата усміхається морю? — Ага, гагагагга, кучерява літала в хмарах! Чому в хмарах... Думаєте, мені нема де більше літати? Будь ласка. Не поспішайте чуже щастя... адже, чекати іноді, важливіше, ніж дочекатися", — написала під фото артистка.

Минулого разу Даша блиснула пишним декольте в леопардовому купальнику.

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