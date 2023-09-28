На прогулянці: 62-річна Джуліанна Мур потрапила під приціл папараці в однотонному осінньому луку

Оскароносна акторка Джуліанна Мур мешкає в Нью-Йорку і іноді її можна побачити на прогулянці центром міста. 27 вересня зірка потрапила під приціл папараці, коли йшла кудись у своїх справах.

Вона була одягнена дуже просто та лаконічно, оскільки на ній були укорочені бежеві штани та такого ж відтінку широкий легкий плащ. Також Мур одягла чорну кофту і на плечі у неї висіла сумка.

Завершували образ акторки сонцезахисні окуляри, кілька прикрас та світлі кросівки. Волосся вона просто розпустила.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

У Нью-Йорку вона з'явилася лише через кілька днів після того, як сяяла на Тижні моди в Мілані, де відвідала один із заходів у сукні теракотового кольору від бренду Bottega Veneta.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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