На прогулянці: 62-річна Джуліанна Мур потрапила під приціл папараці в однотонному осінньому луку

Знаменитість у звичайному житті носить лаконічний одяг та кросівки.
Оскароносна акторка Джуліанна Мур мешкає в Нью-Йорку і іноді її можна побачити на прогулянці центром міста. 27 вересня зірка потрапила під приціл папараці, коли йшла кудись у своїх справах.
Вона була одягнена дуже просто та лаконічно, оскільки на ній були укорочені бежеві штани та такого ж відтінку широкий легкий плащ. Також Мур одягла чорну кофту і на плечі у неї висіла сумка.
Завершували образ акторки сонцезахисні окуляри, кілька прикрас та світлі кросівки. Волосся вона просто розпустила.
У Нью-Йорку вона з'явилася лише через кілька днів після того, як сяяла на Тижні моди в Мілані, де відвідала один із заходів у сукні теракотового кольору від бренду Bottega Veneta.
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