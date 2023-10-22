На прогулянці: акторка Елізабет Олсен потрапила під приціл папараці з чоловіком

Вони прогулялися містом, багато балакали, а потім зайшли до магазину одягу.

34-річна акторка Елізабет Олсен, відома за роллю Червоної Відьми в медіафраншизі Marvel, була помічена фотографами на вулиці в Нью-Йорку.

Знаменитість вирішила прогулятися містом зі своїм чоловіком — солістом індіпоп гурту Milo Greene Роббі Арнеттом, за якого вийшла заміж 2021 року.

Образ Елізабет кардинально відрізнявся від її гламурних вечірніх суконь із червоних доріжок, оскільки вона одягла білу футболку, коричневий кардиган та оверсайз куртку. Також на відомій акторці були широкі штани та коричневі черевики, в руці вона несла велику парасольку, а на голові у неї була кепка. Від макіяжу Олсен відмовилася, а волосся розпустила.

Роббі Арнетт одягнув для прогулянки футболку з принтом, бомбер, укорочені штани та білі кросівки. На голові музикант також мав кепку.

Елізабет Олсен з Роббі Арнеттом / Фото: Getty Images

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