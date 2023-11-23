На прогулянці: акторку Дженніфер Лоуренс помітили саму на вулиці у Нью-Йорку

Зірка продемонструвала стильний осінній аутфіт, який можна сміливо брати на замітку.

Зірка фільмів "Голодні ігри" та лауреатка "Оскара" — Дженніфер Лоуренс — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли вийшла на невелику прогулянку. 33-річна акторка була одягнена по-осінньому стильно та тепло.

На Дженніфер було легке вовняне пальто кольору кемел від Toteme Annecy, яке вона поєднала з оверсайз светром від Tory Burch, світлими штанами та кросівками від Adidas.

Свій стильний образ для прогулянки вона завершила досить об'ємною сумкою Loewe, сонцезахисними окулярами Stella McCartney, чорним ременем і заплела волосся в недбалу косичку на один бік.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

До речі, з цією сумкою зірка вже неодноразово з'являлася раніше і майже завжди під час прогулянок містом. Ймовірно, великий розмір дає змогу взяти з собою багато необхідного. Якось сумку від Loewe Дженніфер поєднала зі штанами-палацо та туфлями Celine.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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