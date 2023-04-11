На прогулянці: акторку Дженніфер Лоуренс помітили з чоловіком у Нью-Йорку

Пара разом від 2018 року та виховує сина.

Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс продемонструвала, як одягнутися для прогулянки містом. Зірка фільму "Голодні ігри" вирішила днями пройтися із чоловіком Куком Мароні Нью-Йорком. Пара просто трималася за руки і балакала.

На Дженніфер того дня була біла футболка з принтом, яку вона поєднала зі стильними прямими джинсами та вкороченим картатим пальтом. Свій лук для прогулянки акторка доповнила сонцезахисними окулярами від Alaia, декількома прикрасами, сумкою на довгій ручці та кросівками Adidas.

Чоловік зірки, артгалерист, вирішив одягнути сіру худі з принтом Vermont (Вермонт — штат США), штани хакі та кросівки. На очах у Кука були сонцезахисні окуляри.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара виховує сина Сая та іноді їх бачать на прогулянках усіх разом.

Дженніфер Лоуренс з чоловіком та сином / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи акторки Дженніфер Лоуренс на червоних доріжках та у звичайному житті (19 фото)