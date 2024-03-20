На прогулянці: дочки Брюса Вілліса – Скаут і Таллула – потрапили під приціл папараці

У теплий сонячний день сестри вирішили трохи прогулятись.

У акторів Брюса Вілліса та Демі Мур три доньки — Румер, Скаут та Таллула. Дівчата дуже близькі та часто проводять час разом.

19 березня Скаут і Таллулу помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі, коли вони просто балакали на вулиці та пили прохолодні напої.

На Скаут били яскраві картаті штани та повністю прозора в'язана кофта, яку вона носила у поєднанні зі строкатим бюстгальтером. Також дівчина одягла кольорові шкарпетки та чорні туфлі зі шнурівкою. В одній руці вона несла теплий кардиган, а в другій – сумку-кошик та напій.

Таллула ж віддала перевагу темному вільному комбінезону, джинсовій куртці та світлим черевикам. Також вона доповнила лук сумкою від Gucci, в якій лежав теплий вовняний светр.

Скаут та Таллула Вілліс / Фото: Getty Images

Ця поява сестер сталася після того, як Таллула розповіла, що має аутизм. Вперше про свою особливість дівчина дізналася лише влітку минулого року. За її словами, це дуже змінило її життя.

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