На прогулянці: Емілі Ратаковскі поєднала вінтажну шкіряну куртку та футболку з принтом

Цього разу вона обрала простий і зручний аутфіт.
Американська модель і подкастерка Емілі Ратаковскі мешкає в Нью-Йорку і часто стає мішенню для папараці, коли виходить на прогулянку з сином чи собакою. Дівчина вже навчилася не звертати уваги на цікавих перехожих та пресу, однак завжди намагається бути стильною, бо знає, що з'явиться у всіх ЗМІ.
Вчора Емілі продемонструвала лук у спортивному стилі, оскільки одягла трикотажні штани оливкового кольору та кросівки від Loewe відтінку авокадо.
Також вона одягла чорну футболку Online Ceramics з принтом та написом Stop Animal Testing (Припиніть тестування на тваринах) та вінтажну куртку оверсайз. У руці зірка несла шарф, на голову одягла чорну кепку The Paris Review, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри.
Цей образ кардинально відрізнявся від того, що Емілі Ратаковскі показала кілька днів тому. Адже на початку тижня вона вийшла на публіку в коричневому пальті від Blanknyc, спідниці Silk Laundry та на підборах. У вухах зіркки були трендові сережки-краплі від Bottega Veneta.
Читайте також:
- У шкіряному костюмі та з сумкою Loewe на плечі: модель Емілі Ратаковскі на прогулянці
- У шоколадній мінісукні та шкіряних чоботях: Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком
- Оголила плечі у сексуальній сукні: Емілі Ратажковскі відвідала модне шоу у Парижі