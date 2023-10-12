На прогулянці: Емілі Ратаковскі поєднала вінтажну шкіряну куртку та футболку з принтом

Американська модель і подкастерка Емілі Ратаковскі мешкає в Нью-Йорку і часто стає мішенню для папараці, коли виходить на прогулянку з сином чи собакою. Дівчина вже навчилася не звертати уваги на цікавих перехожих та пресу, однак завжди намагається бути стильною, бо знає, що з'явиться у всіх ЗМІ.

Вчора Емілі продемонструвала лук у спортивному стилі, оскільки одягла трикотажні штани оливкового кольору та кросівки від Loewe відтінку авокадо.

Також вона одягла чорну футболку Online Ceramics з принтом та написом Stop Animal Testing (Припиніть тестування на тваринах) та вінтажну куртку оверсайз. У руці зірка несла шарф, на голову одягла чорну кепку The Paris Review, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Цей образ кардинально відрізнявся від того, що Емілі Ратаковскі показала кілька днів тому. Адже на початку тижня вона вийшла на публіку в коричневому пальті від Blanknyc, спідниці Silk Laundry та на підборах. У вухах зіркки були трендові сережки-краплі від Bottega Veneta.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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