На прогулянці: ідеальний літній образ від Емілі Ратаковскі, який зможе повторити кожна

Модель Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці в Нью-Йорку, коли вона йшла вулицею із собакою. Оскільки фотографи часто чекають на неї під будинком, то зірка знаючи, що швидше за все, її сфотографують — завжди стильно одягнена.

Цього разу дівчина мала дуже простий вигляд і цей образ зможе повторити абсолютно кожна. На Емілі були широкі світлі джинсові шорти-бермуди, які вона носила разом із чорним топом.

Також відома модель одягнула сонцезахисні окуляри та зручне взуття. У вухах у неї були срібні сережки-кільця. Її пес, якого звуть Коломбо, слухняно йшов поряд на повідку.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Під приціл фотографів із собакою вона потрапляє дуже часто, оскільки мешкає у престижному районі міста та вигулює його самостійно. Її вбрання завжди різні та стильні, але найчастіше дівчину можна помітити у кросівці. Одна з її улюблених пар – червоні кросівки від Puma, які вона поєднує зі штанами та з сукнями.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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