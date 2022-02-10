На прогулянці із чоловіком-художником: зірку фільму "Аватар" Зої Салдану помітили у Нью-Йорку

Пара вирішила провести ранок разом та сходити на сніданок.

Зірка фільмів "Аватар" та "Вартові галактики" вийшла на прогулянку зі своїм чоловіком — італійським художником Марко Перего. Пару сфотографували в Нью-Йорку, коли вони йшли вулицею, тримаючись за руки, до популярного ресторану Bubby's, щоб поснідати.

Зої Салдана обрала для романтичного ранку простий та повсякденний лук, поєднавши джинси-скіні, чоботи, рожевий светр та куртку-бомбер оливкового кольору. На шиї у акторки була хустка, а на обличчі захисна маска.

Чоловік зірки зібрав своє довге волосся у високий пучок, одягнув чорні джинси, коричневі черевики та яскравий смугастий светр. Також на художникові було пальто та сонцезахисні окуляри Ray-Ban. На плечі Марко ніс сумку Зої.

Зої Салдану / Getty Images

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