На прогулянці з собакою: відому модель Емілі Ратаковскі помітили у Нью-Йорку

Цього разу вона одягла невимушене вбрання, яке зовсім не видавало її зіркового статусу.
Відому американську модель Емілі Ратаковскі, яка неодноразово брала участь у показах найвідоміших світових брендів, сфотографували папараці у Нью-Йорку. Емілі вийшла на прогулянку з собакою, якого звуть Коломбо.
Однак цей образ зірки був зовсім не схожий на те, що вона носить на подіумах, адже одягнула Ратаковскі чорні штани з червоними лампасами та жовту оверсайз футболку. Також на Емілі того дня були сонцезахисні окуляри та кросівки від Brain Dead x Oakley Factory.
Коли Ратаковскі сфотографували, вона йшла вулицею, щось читаючи в телефоні, а її пес слухняно йшов поряд на повідцю.
Емілі часто фотографують під час вигулу собаки та її образи в такі моменти бувають зовсім різними. Іноді вона може бути у легкій сукні, а були й випадки, коли її помічали у куртках від українського бренду.
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