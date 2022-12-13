На прогулянці: Лілі Коллінз та її чоловік вийшли по ранкову каву та потрапили під приціл фотографів

33-річна акторка Лілі Коллінз зараз дуже багато часу проводить на різних інтерв'ю, оскільки зовсім скоро на Netflix виходить третій сезон комедійного серіалу "Емілі в Парижі", де вона виконує головну роль.

Днями дівчина дала кілька інтерв'ю в Нью-Йорку, а вранці перед початком довгого дня, вона вийшла на невелику прогулянку по каву.

Компанію Лілі склав її чоловік - кінорежисер і письменник Чарлі Макдавелл. Пара просто йшла містом і базікала, коли їх сфотографували. Обидві знаменитості були одягнені дуже стильно.

На Лілі того дня були білі джинси, светр та довге пальто шоколадного відтінку. Лук акторка доповнила невеликою чорною сумкою від Cartier, кросівками та шапкою. Також для прогулянки зірка зробила макіяж із акцентом на яскравій помаді на губах. Чоловік Лілі був одягнений у схожому з нею стилі, оскільки поєднав пальто кольору кемел із джинсами, кросівками та светром. Також на ньому були шапка і рукавички.

Лілі Колінз / Фото: Getty Images

Після цього акторка в образі від Fendi поїхала на інтерв'ю шоу Good Morning America, де розповіла про продовження серіалу.

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