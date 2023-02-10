На прогулянці містом: австрійська модель у бюстгальтері блиснула сексуальним бюстом і пласким животом

29-річна Надін Леопольд вийшла у світ без топа чи блузки.

В об'єктиви папараці потрапила австрійська модель Надін Леопольд, яка прославилася своєю участю у шоу білизняного бренду Victoria's Secret у 2017 і 2018 роках.

Дівчина йшла Лос-Анджелесом у світло-сірому костюмі, який складався із жакету і штанів-кльош. Під жакетом був лише сірий бюстгальтер, який підкреслив сексуальний бюст Надін. У цьому луку вона також похизувалася пласким животом.

Надін Леопольд / Фото: Getty Images

Аутфіт білявка доповнила срібними босоніжками і яскравою жовтою сумочкою, розшитою лелітками.

Леопольд накрутила легкі локони, зробила максимально природний макіяж і прикрасила шию золотим ланцюжком із логотипом Chanel.

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