На прогулянці: модель Емілі Ратаковскі сфотографували із 2-річним сином на руках

Вона одягла широкий каптур на голову в спробах залишитись непоміченою, однак у неї нічого не вийшло.

Ще зовсім нещодавно 31-річна зірка Емілі Ратаковскі дефілювала подіумом в ефектних образах від Versace та інших відомих брендів, а вчора з'явилася на вулиці в Нью-Йорку у звичайному повсякденному луку. Відому модель сфотографували, коли вона йшла тримаючи маленького сина Сільвестра на руках.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

На моделі були чорні штани з гумками на холошнях та синя кофта з каптуром. Свій лук вона доповнила черевиками Timberland та сонцезахисними окулярами.

Малюка Сільвестра вона одягла у яскравий костюм, джинсову сорочку та кросівки.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що торік модель розлучилася зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом через його зраду.

Читайте також: