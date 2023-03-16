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На прогулянці у Дубаї: учасниця "Холостяка-12" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

На прогулянці у Дубаї: учасниця "Холостяка-12" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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На прогулянці у Дубаї: учасниця "Холостяка-12" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

Аліна Єршова/Instagram

Аліна Єршова зараз мешкає в ОАЕ.

Учасниця 12-го сезону романтичного проєкту "Холостяк" Аліна Єршова опублікувала в Instagram знімки з прогулянки Дубаєм.

Вона сфотографувалася на тлі багатоповерхівок і водойми. На Аліні була коротка чорна сукня на тонких бретельках із цікавим червоно-білим принтом. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги дівчини.

Аліна Єршова/Instagram / ©
Аліна Єршова/Instagram

Аутфіт вона доповнила чорними замшевими босоніжками і невеликою чорною сумкою. Єршова зробила укладання з легкими локонами і максимально природний макіяж.

Аліна Єршова/Instagram / ©
Аліна Єршова/Instagram

Нагадаємо, інша учасния реалітішоу Вікторія Варлей поділилася пікантною світлиною, на якій вона постала топлес і в білих трусах.

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Дата публікації
Перегляди
1801
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