На прогулянці в Мілані: супермодель Кейт Мосс вийшла у світ з колишнім бойфрендом

Супермодель 90-х Кейт Мосс зненацька для всіх шанувальників з'явилася на вулиці у компанії 36-річного Ніколая фон Бісмарка. Раніше ходили чутки, що пара розійшлася після восьми років стосунків, але вони цю інформацію не коментували.

Разом на публіці вони не з'являлися близько року, а буквально кілька днів тому їх помітили на вулиці в Мілані, де вони відвідали показ модного дому Fendi. Також пару сфотографували на невеликій прогулянці.

На Кейт був чорний тренч, балетки та чорні штани зі стрілками, а ось Ніколай одягнув сірі штани, сорочку та довге коричневе пальто.

Кейт Мосс та Микола фон Бісмарк / Фото: Getty Images

Однак варто зазначити, що це не перше розставання пари. Вперше вони розбіглися через рік після початку свого роману, як повідомляли тоді інсайдери, Кейт Мосс заперечувала проти постійних вечірок фон Бісмарка, але за іншими даними, приводом стали складні стосунки між ним та дочкою Кейт, Лілою. Але вони знову зійшлися і пробули разом до 2022 року.

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