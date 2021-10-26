На прогулянці з дітьми Вікторія Бекхем поділилася новими кадрами

На прогулянці з дітьми Вікторія Бекхем поділилася новими кадрами

Дизайнерка Вікторія Бекхем іноді ділиться зі своїми підписниками знімками зі свого домашнього архіву.

47-річна Вікторія опублікувала кілька кадрів із осінньої прогулянки зі своїми молодшими дітьми – сином Крузом та дочкою Харпер.

"Найкрасивіший осінній день! #HarperSeven @cruzbeckham поцілунки з Напи!", — підписала кадри дизайнерка.

(гортайте фото праворуч)

Одягнена Вікторія в теплий короткий джемпер та джинси-кльош, під якими не видно взуття. У неї розпущене волосся, на обличчі легкий денний макіяж, а на зап'ясті – золотий годинник. Навіть у таких простих повсякденних аутфітах Вікторія має дуже стильний вигляд.

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