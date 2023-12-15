Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На прогулянці з доньками: Нікі Гілтон та двох її дітей сфотографували у фемілі-луках

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
220
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На прогулянці з доньками: Нікі Гілтон та двох її дітей сфотографували у фемілі-луках

Нікі Гілтон з доньками / Фото: Getty Images

Вона вирішила одягнути дітей у свій улюблений предмет верхнього одягу.

40-річна світська левиця, підприємниця та молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — вкрай рідко показує своїх дітей у соцмережах, але фотографам вдалося зазнімкувати, який вигляд дівчатка мають зараз. Нікі та двох її доньок — Лілі та Тедді — помітили на прогулянці в Нью-Йорку.

Нікі Гілтон з доньками / © Getty Images
Нікі Гілтон з доньками / Фото: Getty Images

Жінка одягла дітей у коричневі об'ємні однакові шуби. Також у дівчаток були прикраси у волоссі, вони одягли колготки та досить легке взуття.

Сама ж Нікі була цього разу у парці коричневого відтінку, яка поєднувалася з кольором верхнього одягу її дітей, лосини, теплу водолазку та балетки. Образ вона завершила сумкою Kelly від Hermes та сонцезахисними окулярами від Miu Miu.

Нікі Гілтон з доньками / © Getty Images
Нікі Гілтон з доньками / Фото: Getty Images

Що цікаво, Нікі й сама любить подібні шуби та часто їх носить. У колекції мільйонерки є багато моделей подібного фасону та кольору. Нижче ми зібрали кілька її ранніх образів у шубі.

Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images
Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images
Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Читайте також:

Дорого та розкішно: на що витрачає гроші найгламурніша білявка світу Періс Гілтон

Дорого та розкішно: на що витрачає гроші найгламурніша білявка світу Періс Гілтон

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
220
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація