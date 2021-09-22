На прогулянці з мамою і собакою: Анвара Хадіда і Дуа Ліпу зазнімкували папараці

На прогулянці з мамою і собакою: Анвара Хадіда і Дуа Ліпу зазнімкували папараці

Сімейство Хадід ні дня не залишається без уваги.

У понеділок, 21 вересня, Анвар Хадід і його дівчина, британська співачка Дуа Ліпа, вийшли на прогулянку з собакою, а компанію їм склала мама хлопця — модель і бізнесвумен Іоланда Хадід.

57-річна Іоланда найчастіше для прогулянок вибирає зручний отяг: кросівки, лосини, кофти або футболки. Цього разу її лук теж був саме таким, але тільки вона його трохи урізноманітнила підвіскою на ланцюжку і сонцезахисними окулярами.

Дуа взула ефектні чоботи-труби, які поєднала з мініспідницею і коричневим плащем. А ось Анвар був в більш невимушеному луці: синіх штанях і сірій майці, через плече у хлопця висіла сумка.

Анвар Хадід, Дуа Ліпа, Іоланда Хадід / Getty Images

Кілька днів тому сім'я відсвяткувала перший день народження дочки Джіджі Хадід і Зейна Маліка. Вечірка була незвичайною і мала дрескод — всі гості повинні були прийти в дивакуватих штанях або спідницях. Дорогою на свято Іоланду і її бойфренда зазнімкували на вулиці папараці.

Іоланда Хадід і Джозеф Джонглей / Getty Images

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