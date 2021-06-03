На прогулянці з сином і свекрухою: Карлі Клосс в Нью-Йорку

Майже три місяці тому модель вперше стала мамою.
Карлі Клосс не надто часто публікувала у себе в блогу фотографії своєї вагітності, але деякими кадрами все ж таки ділилася з публікою.
А вчора знамениту модель і дружину Джошуа Кушнера сфотографували на вулицях Нью-Йорка під час прогулянки з сином Леві, якому в червні виповниться три місяці. Карлі гуляла разом зі своєю свекрухою Серіл Кушнер, яка з радістю везла візок з дитиною вулицею.
Одягнена молода мама була стильно: в світлий штанний костюм, білий топ і шкіряні балетки. На плечі у неї висіла невелика чорна шкіряна сумка, на шиї виблискувала тонка золота підвіска, а в вухах було кілька різних сережок, зокрема і сережки-кільця невеликого розміру. Карлі зібрала волосся крабом і одягла сонцезахисні окуляри. Зірка має чудовий вигляд і, здається, вже повністю відновилася після вагітності і пологів.
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