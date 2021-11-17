На прогулянці з сином: колишня дружина Арнольда Шварценеггера під прицілом папараці

Марія мала дуже стильний та яскравий вигляд.

66-річна американська журналістка та колишня дружина Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла на прогулянку в центрі міста з 24-річним сином Крістофером. Прогулюючись, вони балакали, а побачивши папараці, Марія усміхнулася на камеру.

Марія Шрайвер із сином / Getty Images

Знаменитість була одягнена у яскраво-рожеву шубу, чорні штани та сині черевики, на шиї у неї був шарф, у волосся вона зібрала у просту, але елегантну зачіску. Також образ доповнив макіяж та великі сережки. Крістофер одягнув зелену кофту, блакитні джинси і кросівки. На голові син Шварценеггер мав кепку.

Марія Шрайвер із сином / Getty Images

Нагадаємо, що Марія та Арнольд Шварценеггер розлучилися 2011 року після 25 років шлюбу. У пари четверо спільних дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер.

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