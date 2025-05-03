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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

На прогулянці: Аня Тейлор-Джой та її чоловік Малкольм Макрей під прицілом папараці

У пари зараз насичені на заходи дні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой та Малкольм Макрей

Аня Тейлор-Джой та Малкольм Макрей / © Getty Images

Акторка Аня Тейлор-Джой та її чоловік музикант Малкольм Макрей з’явилися разом на вулиці в Нью-Йорку. Пару знаменитостей помітили в престижному районі, коли вони тримавшись за руки прогулювались.

Судячи з ошатності їхніх образів, це була не просто прогулянка, а вони прямували кудись, де треба бути одягненими відповідно. Малкольм носив костюм і сорочку з краваткою, а ось Аня поєднала чорну сукню з розрізом із чорно-червоним светром у дірки. Також у її светра була торочка та візерунок аргайл. На голові зірки були окуляри від Tiffany & Co., а ось взула вона стильні та зручні туфлі з м’якої шкіри та на невисоких підборах.

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Getty Images

Нещодавно пара з’явилася на гламурному світському заході — презентації книжки Tiffany & Co. Blue Book, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Аня того дня носила чорну довгу сукню та накидку.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Оскільки пара зараз проводить час у Нью-Йорку, очікується, що вони відвідають також і майбутній Met Gala.

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой_4 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_5 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_3 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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