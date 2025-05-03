- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
На прогулянці: Аня Тейлор-Джой та її чоловік Малкольм Макрей під прицілом папараці
У пари зараз насичені на заходи дні.
Акторка Аня Тейлор-Джой та її чоловік музикант Малкольм Макрей з’явилися разом на вулиці в Нью-Йорку. Пару знаменитостей помітили в престижному районі, коли вони тримавшись за руки прогулювались.
Судячи з ошатності їхніх образів, це була не просто прогулянка, а вони прямували кудись, де треба бути одягненими відповідно. Малкольм носив костюм і сорочку з краваткою, а ось Аня поєднала чорну сукню з розрізом із чорно-червоним светром у дірки. Також у її светра була торочка та візерунок аргайл. На голові зірки були окуляри від Tiffany & Co., а ось взула вона стильні та зручні туфлі з м’якої шкіри та на невисоких підборах.
Нещодавно пара з’явилася на гламурному світському заході — презентації книжки Tiffany & Co. Blue Book, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Аня того дня носила чорну довгу сукню та накидку.
Оскільки пара зараз проводить час у Нью-Йорку, очікується, що вони відвідають також і майбутній Met Gala.