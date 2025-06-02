На прогулянці: Дакота Джонсон потрапила під приціл папараці у стильному вбранні

Дакота Джонсон / © Getty Images

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Зірка серії фільмів «П’ятдесят відтінків сірого», 35-річна акторка Дакота Джонсон, продемонструвала, що одягнути, коли на вулиці не дуже спекотно. В останні дні травня папараці помітили її на вулиці в Нью-Йорку, коли вона прогулювалася Мідтауном.

Дакота була одягнена в стильні прямі джинси світлого відтінку, чорне боді з декольте і коричневий замшевий жакет від Khaite. Цей стиль джинсової тканини підходить до всього і завжди — від формального заходу, в поєднанні з підборами, до чогось більш повсякденного — в поєднанні з кросівками. Однак Дакота вирішила одягти їх з мюлями від Khaite. Також образ вона доповнила окулярами Gucci і кількома золотими прикрасами на шиї.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Нагадаємо, що у травні акторка також сяяла в Каннах. Дакота вийшла на червону доріжку в ніжно-рожевому вбранні від Gucci з торочкою — головним трендом 2025 року. Цим вбранням акторка затьмарила всіх на заході.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images