На релаксі: британська модель у стильному бікіні від Gucci приймала сонячні ванни

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram знімком із відпочинку.

Білявка провела день, засмагаючи на сонці. На фото вона постала, лежачи на шезлонгу. На Чі було стильне коричневе бікіні з фірмовим логотипом бренду Gucci – на фото було видно лише плавки із зав'язками.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла закинула волосся на один бік і була без макіяжу на обличчі. На шиї у неї були золоті ланцюжки з підвісками, у вухах – золоті сережки,а на руці – годинник.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі влаштувала собі імпровізовану фотосесію на сходах. На ній була жовта мінісукня з рюшами і пікантним декольте, яка чудово підкреслила її гарну засмагу.

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