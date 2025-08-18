На релаксі: Демі Ловато у червоному купальнику приймала сонячні ванни

Демі Ловато

Демі Ловато потішила фоловерів в Instagram фото зі свого вихідного дня. Артистка провела день, засмагаючи на шезлонгу.

Зірка була одягнена у червоний купальник, який підкреслив її схудлу струнку фігуру. На обличчі у неї були чорні окуляри.

На шкіру Ловато нанесла зволожувальну олійку із SPF-захистом і насолоджувалась відпочинком.

Нагадаємо, Демі Ловато потрапила до об’єктивів папараці у світлому топі з декольте і довгими рукавами і в чорних обтислих штанях.