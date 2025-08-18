- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
На релаксі: Демі Ловато у червоному купальнику приймала сонячні ванни
32-річна американська співачка провела свій вихідний день, засмагаючи на сонці.
Демі Ловато потішила фоловерів в Instagram фото зі свого вихідного дня. Артистка провела день, засмагаючи на шезлонгу.
Зірка була одягнена у червоний купальник, який підкреслив її схудлу струнку фігуру. На обличчі у неї були чорні окуляри.
На шкіру Ловато нанесла зволожувальну олійку із SPF-захистом і насолоджувалась відпочинком.
Нагадаємо, Демі Ловато потрапила до об’єктивів папараці у світлому топі з декольте і довгими рукавами і в чорних обтислих штанях.