ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

На релаксі: Демі Ловато у червоному купальнику приймала сонячні ванни

32-річна американська співачка провела свій вихідний день, засмагаючи на сонці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Демі Ловато

Демі Ловато

Демі Ловато потішила фоловерів в Instagram фото зі свого вихідного дня. Артистка провела день, засмагаючи на шезлонгу.

Зірка була одягнена у червоний купальник, який підкреслив її схудлу струнку фігуру. На обличчі у неї були чорні окуляри.

Демі Ловато

Демі Ловато

На шкіру Ловато нанесла зволожувальну олійку із SPF-захистом і насолоджувалась відпочинком.

Нагадаємо, Демі Ловато потрапила до об’єктивів папараці у світлому топі з декольте і довгими рукавами і в чорних обтислих штанях.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie