На руках у чоловіка: Вікторія Бекхем поділилася милим різдвяним знімком

Дизайнерка запостила в Instagram знімок, на якому заскочена сидячи на руках у свого чоловіка Девіда. Він одягнений у картату сорочку та штани, а на голові у нього шапка Санта Клауса.

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Вікторія одягнена у білий світшот із каптуром на якому напис: "Все, що я хочу на Різдво — це Девід Бекхем" та джинси. А в підпису до фото йдеться: "Я отримала те, що хотіла цього Різдва ♥️".

Також Вікі запостила кадр, де Девід разом із 20-річним Ромео, 17-річним Крузом та 11-річною Гарпер у шовкових піжамах позують на тлі різдвяних декорацій.

Вікторія підписала фотографію: "Тато, який підтримує сімейну традицію Бекхемів! Ми любимо і сумуємо за вами @brooklynpeltzbeckham x Kisses @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham".

Бруклін та його дружина Нікола теж поділилися святковими знімками на Різдво. На одному знімку Бруклін цілує дружину, а на іншому вони просто обіймаються.

"Щасливого Різдва від мене і моєї коханої", — написав Бруклін.

Пара живе у США, тому не може провести Різдво разом із Девідом та Вікторією.

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