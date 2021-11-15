На Сейшелах: українська співачка у сексуальних образах презентувала новий кліп

Артистка ETOLUBOV випустила відеороботу на пісню "Манго".

Українська співачка ETOLUBOV презентувала кліп на пісню "Манго". Режисером відео виступив Алан Бадоєв.

Знімання відбувалися на одному із Сейшельських островів і тривали чотири доби.

ETOLUBOV/Прес-служба

Цьогоріч режисер Алан Бадоєв активно присвятив себе роботі з молодою співачкою ETOLUBOV. Свіжий реліз "Манго" — це вже шостий сингл цього року і третій кліп. Всі відео для співачки зняв Бадоєв.

За час спільної роботи співачка та режисер пережили безліч цікавих історій та пригод.

З кожним новим кліпом ETOLUBOV та Бадоєв самі собі піднімають планку складності. Дебютна "Ты такой" запам'яталася хореографією у повітрі, де співачка була підвішена під стелею величезного ангару на тросах та виконувала піруети у повітрі. "Пионы" — незвичайна хореографія у парі із зіркою шоу "Танці з зірками" Володимиром Раковим.

Перед зніманнями на Сейшельських островах співачка почувалася набагато впевненішою у плані хореографії. Але хто б міг подумати, що їй доведеться виконувати рухи, стоячи без страховки на мокрому слизькому камені заввишки 8 метрів.

ETOLUBOV/Прес-служба

"Камінь був біля берега. По ньому б'ють величезні хвилі, настільки великі, що нашу хореографиню мало не змило! Я в останній момент встигла зловити її за руку! Крім того, там постійно йде дощ, дує вітер, все навколо мокре. Ми з дівчатами танцюємо і я розумію: один необережний рух, і ти летиш униз!" — розповіла співачка.

ETOLUBOV/Прес-служба

Артистка зізналася, що зараз їй здається, що вони дивом уціліли.

"Спустилися, підходжу до Алана, а він каже: зараз коротку перерву і пробуємо ще раз". Я відмовилася, звичайно, це було реально небезпечно. Нині це вже звучить кумедно, але тоді нам було не до сміху. Сам Алан потім зізнався, що в житті не поліз би на цей камінь", — сказала Любов.

ETOLUBOV/Прес-служба

І режисер і співачка не приховують, що знімання у таких екзотичних місцях – це повний екстрим для всієї команди. Протягом чотирьох днів сталося безліч подій: одна з дівчат знепритомніла після перельоту, і впавши, розсікла собі брову. Лікарень поряд немає. Крім того, через пандемію на Сейшельських островах діє комендантська година, і до найближчого госпіталю довелося прориватися через поліцейські кордони, щоразу проходячи перевірку документів та пояснюючи, хто вони і що відбувається. Члени знімальної групи отримали сонячні опіки та масу забитих місць, рятуючи при падінні на мокрому камені дорогу техніку.

ETOLUBOV/Прес-служба

Сама Люба повернулася до Києва з онімінням руки, яка давала знати про себе ще цілий місяць. Вона, як і всі хлопці, була повністю виснажена: "Ми знімали нон-стоп чотири доби. Кілька годин на сон, потім мейк, грим і так по колу. Але я, здається, так і не лягла там спати, бо рівно дві години доводилося витрачати на те, щоби помити голову від піску. Чого тільки не зробиш заради класного кадру!", — зазначила співачка.

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