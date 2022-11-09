На шопінгу в Нью-Йорку: папараці сфотографували Кайлі Дженнер зі старшою сестрою

Дівчата вирішили затриматися в місті і пройтися магазинами, ймовірно, зовсім скоро вони вирушать на своєму приватному літаку в Лос-Анджелес.

Наступного дня після грандіозної церемонії вручення так званого "Оскара" модної індустрії — нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards, де сестри Дженнер продемонстрували ефектні дизайнерські образи, вони вирішили сходити разом на шопінг.

Кайлі та Кендалл сфотографували папараці в Нью-Йорку у простих та зручних луках.

Кайлі одягла вільні світлі джинси, які поєднала з сорочкою на ґудзиках, довгим оверсайз пальтом та черевиками на грубій підошві. Волосся вона зібрала, одягла на очі сонцезахисні окуляри від Balenciaga, а на обличчі зробила яскравий макіяж із рум'янами.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кендалл же віддала перевагу штанам-кльош, светру і сумці з короткими ручками. волосся вона зібрала, а на очі також одягла окуляри.

Кайлі та Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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