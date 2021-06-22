На шопінгу в Парижі: Гейлі Бібер блиснула сосками в короткому топі

Знаменитості скучили за подорожами не менше за інших людей.

Так 24-річна Гейлі Бібер і її 27-річний чоловік Джастін Бібер вирішили відвідати Париж. Прилетівши до Франції пара вирушила на шопінг. Гелі Бібер наділа цього дня короткий бузковий топ від Raf Simons, під яким не було бюстгальтера і мініспідницю з маленьким розрізом.

Свій образ зірка доповнила шкіряним клатчем Bottega Veneta 'The Pouch', чорними блискучими шкіряними лоферами від Chanel і сонцезахисними окулярами 'Gigi' від Linda Farrow x The Attico.

Гейлі Бібер / Getty Images

Кілька золотих прикрас на шиї, а також сережки-кільця прекрасно гармоніювали з її аутфітом. Волосся зірка зібрала в пучок і заколола шпилькою.

Джастін Бібер також потрапив в кадр папараці. Він був традиційно в толстовці, одягнув бежеві штани і блакитні кросівки.

Гейлі і Джастін Бібери / Getty Images

Читайте також: В окулярах Saint Laurent і золотих прикрасах: стильна Гейлі Бібер сходила на тренування

Стильні виходи Гейлі Бібер (15 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання