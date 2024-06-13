На шостому місяці: вагітна Ніна Агдал у бікіні показала підрослий живіт

Про 32-річну данську модель і колишню дівчину Леонардо Ді Капріо – Ніну Агдал – давно нічого не чути, вона не брала участі у промокампаніях відомих брендів і не виходила на подіум. Але нещодавно вона повернулася з хорошими новинами – дівчина чекає на свою першу дитину. Батько малюка – її 29-річний бойфренд – блогер, боксер та рестлер Логан Пол.

Ніна не приховує своєї вагітності, а, навпаки, активно веде соцмережі. На нових фото в Мережі модель позує в чорному бікіні зі строкатим принтом. На її обличчі немає макіяжу, а на пальці красується обручка з великим каменем.

Фото: Instagram Ніни Агдал

"6 місяців з моєю дитиною", — лаконічно написала Агдал під фото. Майбутні батьки не стали приховувати і стать дитини, а показали знімки з гендер-паті, з яких стало ясно, що вони чекають на народження доньки.

Нагадаємо, вже будучи вагітною Ніна Агдал знялася у фотосесії, присвяченій 60-річчю легендарного журналу Sports Illustrated. На глянцевій обкладинці модель з'явилася в ефектному купальнику.

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