На шоу Victoria's Secret не покликали: модель Жизель Олівейра у бікіні похизувалася стрункою фігурою

31-річна бразильська модель Жизель Олівейра є обличчям бренду купальників Bikini Bible, тому приміряла його новинки, а фото, як завжди, показала у Instagram.

На знімках модель позує в білому бікіні із чорною окантовкою. Свій пляжний образ вона доповнює великим золотим ланцюгом з підвіскою Chanel, золотими сережками та наручним годинником.

(гортайте фото вправо)

Фоловери Жизель засипали її питаннями, чому її не запросили на шоу Victoria's Secret, яке відбулося вчора в Нью-Йорку. Це було перше шоу з 2018 року, на якому знову на подіумі з'явилися знамениті "ангели": Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпоул, Бехаті Прінслу, Даутцен Крус та Тейлор Гілл. Дівчата знову розправили "крила" на подіумі, одягнувшись у сексуальні комплекти білизни.

Жизель відповіла, що цього разу запрошували лише легендарних супермоделей та топмоделей, які співпрацювали вже багато років із брендом, але вона сподівається, що на наступне шоу запрошуватимуть більше меньш "зіркових" дівчат.

До речі, Олівейра брала участь у показах Victoria's Secret у 2017 та 2018 роках.

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.

Читайте також:

Victoria's Secret Fashion Show 2024 (15 фото)