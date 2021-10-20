На шпильках і у джинсовому жакеті із золотою торочкою: стильна Оля Полякова прийшла на прем'єру фільму DZIDZIO

На шпильках і у джинсовому жакеті із золотою торочкою: стильна Оля Полякова прийшла на прем'єру фільму DZIDZIO

Співачка відвідала допрем'єрний показ комедії-квесту "Де гроші".

Вчора, 19 жовтня, у кінотеатрі "Оскар" (Gulliver) відбувся допрем'єрний показ української пригодницької комедії-квесту "Де гроші". Режисером-постановником стрічки виступив Михайло Хома (DZIDZIO).

Привітати DZIDZIO з прем'єрою прийшла його зіркова подруга – Оля Полякова. Співачку одразу ж оточили камери і прихильники, щоб з нею сфотографуватися.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Артистка постала там у стильному луці. На ній був ефектний жакет із деніму, прикрашений золотими аплікаціями та золотою торочкою на рукавах, яку Оля продемонструвала пресі.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

(щоб подивитися на відео, гортайте вправо)

Жакет Полякова скомбінувала із білою базовою футболкою та світлими джинсами із тонким рожевим ремінцем.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Аутфіт зірка доповнила чорними туфлями із різнокольоровим принтом на шпильках.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Волосся Олі було укладене у красиву зачіску з локонами, а на обличчі був ніжний макіяж із рожевим блиском на губах та чорними стрілками.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на руках – золоті каблучки. Полякова мала прекрасний вигляд.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Про фільм:

Головний герой картини "Де гроші" - піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання "Де гроші" цікавить не лише його. Всі у цьому будинку шукають гроші.

У стрічці зіграли Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов та інші.

Фільм "Де гроші" у всіх кінотеатрах із 21 жовтня.

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