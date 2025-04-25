- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 19
- Час на прочитання
- 1 хв
На шпильках і в мінісукні кольору айворі: Шаніна Шейк у кокетливому образі з'явилася на відкритті бутика
34-річна австралійська модель коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.
Шаніна Шейк побувала на відкритті нового бутика Simon Porte Jacquemus у Західному Голлівуді, штат Каліфорнія.
На івенті модель постала у кокетливому аутфіті. На ній була коротка сукня кольору айворі з драпуванням і відвертим декольте майже до пупка. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.
Лук Шаніна доповнила пастельно-помаранчевими шкіряними босоніжками на шпильках і коричневою сумкою Jacquemus. Вона зробила укладання з кучерями і максимально натуральний макіяж.
Нагадаємо, Шаніна Шейк на вечірку з нагоди 40-річчя Келлі Осборн прийшла у чорній мінісукні без бретельок.