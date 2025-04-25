На шпильках і в мінісукні кольору айворі: Шаніна Шейк у кокетливому образі з'явилася на відкритті бутика

Шаніна Шейк / © Getty Images

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Шаніна Шейк побувала на відкритті нового бутика Simon Porte Jacquemus у Західному Голлівуді, штат Каліфорнія.

На івенті модель постала у кокетливому аутфіті. На ній була коротка сукня кольору айворі з драпуванням і відвертим декольте майже до пупка. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Шаніна Шейк / © Getty Images

Лук Шаніна доповнила пастельно-помаранчевими шкіряними босоніжками на шпильках і коричневою сумкою Jacquemus. Вона зробила укладання з кучерями і максимально натуральний макіяж.

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Нагадаємо, Шаніна Шейк на вечірку з нагоди 40-річчя Келлі Осборн прийшла у чорній мінісукні без бретельок.

Шаніна Шейк / © Associated Press Шаніна Шейк / © Getty Images Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк Шаніна Шейк / © Associated Press Шаніна Шейк / © Associated Press Шаніна Шейк / © Associated Press Шаніна Шейк / © Associated Press Шаніна Шейк / © Getty Images