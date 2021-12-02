На спорті: Алессандру Амбросіо заскочили папараці після тренування

Бразильська модель Алессандра Амбросіо регулярно відвідує спортзал.

Зірку днями заскочили папараці, коли вона поверталася з тренування. Одягнена Алессандра була в чорний кроптоп та лосини, чорні високі шкарпетки та кросівки, а в руках несла куртку-бомбер та пляшку з водою. Модель була також у чорній бейсболці та з розпущеним волоссям.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

У своєму блогу Амбросіо рідко публікує фото чи відео з тренувань, натомість регулярно демонсує фолловерам, який має вигляд у купальнику, публікуючи пляжні відео чи ролики з рекламних кампаній.

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