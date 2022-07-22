На стилі: Бред Пітт знову прийшов на фотокол у м'ятому одязі

58-річний актор Бред Пітт протягом кількох днів дивує кіноманів своїми образами під час фотоколів. Річ у тому, що актор надав перевагу не класичним штанним костюмам, а дуже лаконічним лляним лукам, і один з них був навіть зі спідницею.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Ймовірно, таким чином Пітт вирішив переосмислити свої попередні появи на публіці, поекспериментувати зі стилем. Його вбрання було створено ексклюзивно для цього туру Європою дизайнером Гаансом Ніколасом Моттом. Всі речі пошиті виключно вручну, а співпрацювати з дизайнером можна лише за рефералом, тобто за рекомендацією друга.

"Мені подобається працювати з містером Піттом, тому що він має чітке уявлення про те, яким він хоче бути в цьому світі, і ми робимо роботу в цьому просторі, наприклад, містер Пітт пропонує лляну спідницю кольору еспресо до лляного жакета", - каже Мотт в інтерв'ю виданню GQ.

Наступні образи актора - два костюми, які, поки він виходив для фото, вже неабияк пом'ялися. Штани в образах були виконані в піжамному стилі, а ось піджаки були трохи мішкуваті.

Бред Пітт / Фото: Associated Press