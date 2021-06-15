На стилі: Кеті Голмс заскочили в модних джинсах-палацо і майці

Акторка не відстає від модних тенденціїй і поєднувала в своєму образі найтрендовіші штани сезону і лаконічний верх.

Зовсім нещодавно стало відомо, що акторка Кеті Голмс розійшлася зі своїм бойфрендом Еміліо Вітоло. Пара часто потрапляла під приціл нью-йоркських папараці під час прогулянок і обідів у ресторані.

Тепер Кеті гуляє містом сама. Вчора зірку серіалу "Затока Доусона" заскочили в Нью-Йорку, схоже, що вона ходила на шопінг. Для свого виходу акторка вибрала джинси-палацо і базову білу майку. Образ Кеті доповнила кедами, коричневою сумкою через плече і декількома золотими прикрасами. Волосся вона зібрала у високий пучок, на очі одягла сонцезахисні окуляри, а свої покупки несла в об'ємному шопері.

Кеті Голмс / Getty Images

Джинси - взагалі найулюбленіший предмет одягу в гардеробі Кеті, і їх вона поєднує абсолютно з усім. Ось кілька повсякденних луків акторки в джинсах:

Кеті Голмс / Getty Images

Кеті Голмс / Getty Images

Кеті Голмс / Getty Images

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Стиль Кеті Голмс (18 фото)

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