На стилі, як і мама: названий син Мадонни склав їй компанію на вечірці у Нью-Йорку

16-річний син попкоролеви, 63-річної Мадонни, склав їй компанію на заході The DiscOasis у Нью-Йорку, який выдбувався у Центральному парку.

Девід Банда з'явився на публіці в блакитному штанному костюмі в анімалістичний принт. Трохи подовжений піджак він носив на голе тіло, а штани були широкими і мали досить високе посадження.

Девід Банда / Фото: Getty Images

Доповни образ Девіда безліч прикрас на шиї та зап'ястях, а також стильні сонцезахисні окуляри й гостроносі чоботи.

Також на цьому заході були інші діти Мадонни. До об'єктиву папараці потрапили дев'ятирічні близнючки Стелла та Естер. З дітьми королева попмузики, якій наступного вівторка виповниться 64 роки, запалювала на вечірці мала дуже молодіжний вигляд.

Мадонна / Фото: Getty Images

Мадонна / Фото: Getty Images

Мадонна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Мадонни шість дітей - двоє рідних та четверо усиновлених. Девіда Банда з Малаві вони з Гаєм Річі усиновили його 2005 року і дали подвійне прізвище Чікконе-Річі.

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