ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

На святкуванні свого 30-річчя: британська телезірка у прозорій мінісукні похизувалася стрункими ногами

Глоя Феррі показала фоловерам, як відсвяткувала свій день народження.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глоя Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі нещодавно відсвяткувала свій ювілей — їй виповнилося 30 років. З цієї нагоди вона влаштувала вечірку. Знімки з неї знаменитість опублікувала в Instagram.

Для такої події Глоя обрала прозору обтислу мінісукню, яка була оздоблена блакитним камінням і стразами. Під вбранням на ній була нюдова білизна. Взута вона була у нюдові туфлі зі стразами і на шпильках.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Феррі у красивому міні похизувалася спокусливим формами і стрункими ногами.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Телезірка зробила елегантну зачіску і макіяж із накладними пишними віями. Із аксесуарів вона використала діамантові сережки, золотий годинник і каблучки.

А ще Глоя показала святковий торт. Він був чорного кольору і прикрашений чорними квітами і золотими акцентами.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie