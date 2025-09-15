На святкуванні свого 30-річчя: британська телезірка у прозорій мінісукні похизувалася стрункими ногами

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі нещодавно відсвяткувала свій ювілей — їй виповнилося 30 років. З цієї нагоди вона влаштувала вечірку. Знімки з неї знаменитість опублікувала в Instagram.

Для такої події Глоя обрала прозору обтислу мінісукню, яка була оздоблена блакитним камінням і стразами. Під вбранням на ній була нюдова білизна. Взута вона була у нюдові туфлі зі стразами і на шпильках.

Феррі у красивому міні похизувалася спокусливим формами і стрункими ногами.

Телезірка зробила елегантну зачіску і макіяж із накладними пишними віями. Із аксесуарів вона використала діамантові сережки, золотий годинник і каблучки.

А ще Глоя показала святковий торт. Він був чорного кольору і прикрашений чорними квітами і золотими акцентами.