На свята – у червоному: супермодель Клаудія Шиффер поділилася архівними знімками

54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – часто публікує у своєму Instagram фотографії зі своїх архівів. На цей раз вона показала знімки, зроблені під час різдвяних та новорічних свят у різні періоди життя моделі.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Цікаво, що на всіх фото Клаудія позує у червоному вбранні, що вона відобразила у підписі до публікації: "Святковий червоний".

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

На одній із фотографій Шиффер позує зі своєю колежанкою – теж супермоделлю та зіркою 90-х Сінді Кроуфорд. Вони посміхаються і позують з дивними зачісками, більше схожими на перуки.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Зазначимо, що Клаудія стала моделлю випадково — представник модельного агентства помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. Головним поштовхом до слави стала рекламна кампанія для американського бренду Guess у 1989 році — вона стала обличчям марки, а її образ підкорив публіку. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер у мінісукні та ботфортах сходила на вечірку до Гейлі Бібер. Супермодель стала обличчям Rhode та з'являється на всіх заходах, організованих брендом.

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