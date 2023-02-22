На Тижні моди у Лондоні: Джордан Данн пуховою мініспідницею підкреслила стрункі ноги

32-річна британська модель в образі від Moncler прийшла на фешншоу.

Джордан Данн відвідала показ бренду Moncler Genius, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Модель обрала для свого виходу чорний шкіряний кроптоп і стильний костюм кольору хакі з пуховим наповненням, який складався з куртки з круглим тисненням і мініспідниці з рюшами. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Джордан.

Джордан Данн / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила екстравагантними чорними ботфортами з вирізами на стопі. Волосся вона зібрала ззаду, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і одягла діамантові сережки-пусети.

Нагадаємо, на показі Moncler Genius побувала також Наомі Кемпбелл, яка з'явилася в екстравагантній білій пуховій куртці вартістю 388 тисяч гривень.

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