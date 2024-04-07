На тлі чуток про вагітність: Ріанна під прицілом папараці в Лос-Анджелесі

При надії артистка чи ні, поки що за фото не зрозуміло. Проте раніше вона неодноразово говорила, що мріє стати мамою дівчинки.

Після чуток про вагітність, згідно з якими, Ріанна через сім місяців після пологів завагітніла втретє, співачка з'явилася на публіці. Зірку заскочили папараці в Лос-Анджелесі, коли вона прямувала до ресторану Giorgio Baldi.

36-річна Ріанна одягла широкі джинси з дірками та білу футболку з принтом, які доповнила широким шовковим пальтом перлинного відтінку та знаменитою сумкою Saddle від бренду Dior. Також вона доповнила вбрання взуттям від Gucci зі стразами та монограмою бренду, одягла сонцезахисні окуляри на очі, а її шию й руки прикрашало безліч різних прикрас, серед яких були вироби з діамантами та перлами.

Але привернула увагу і нова зачіска Рірі, оскільки вона стала білявкою і уклала волосся у високу зачіску у стилі двотисячних.

Ріанна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ріанна та її коханий ASAP Rocky виховують двох синів, різниця у віці яких становить лише рік. У травні 2022 року співачка народила сина Різза, а в серпні 2023-го – Ріота.

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