На тлі Ейфелевої вежі: Гайді Клум показала миле спільне фото з чоловіком-музикантом

Усі світові знаменитості зібралися у французькій столиці, щоб відвідати головну модну подію року. І німецька супермодель не стала винятком.

Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

У 52-річної моделі та судді шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — зараз дуже щільний графік: то вона веселилася зі своїми дітьми на організованому нею фестивалі HeidiFest, то вже бере участь у шоу L’Oréal Paris у Франції, на подіум якого вона вийшла в довгій чорній сукні від турецького бренду Raisa Vanessa з пікантним декольте. Проте незважаючи на це, вона встигла провести час зі своїм чоловіком — 36-річним німецьким музикантом, учасником гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем.

У своєму Instagram Гайді показала спільне селфі з чоловіком. Вони позували навпроти головної визначної пам’ятки Парижа — Ейфелевої вежі. На Клум було просте сіре худі і сонцезахисні окуляри з синіми лінзами.

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Зазначимо, Гайді Клум — не лише супермодель, а й багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоч для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, однак Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Із теперішнім чоловіком-музикантом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум блиснула пишними грудьми в червоному купальнику.

