На тлі міської архітектури: зірка "Бріджит Джонс" Зеллвеґер у стильному образі позувала на фотоколі у Римі

Рене Зеллвеґер приїхала до Італії, щоб презентувати романтичну комедію "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", у якій зіграла головну роль.

Під час фотосесії у Римі на тлі красивої міської архітектури акторка постала у цікавому вбранні. На ній були чорні широкі штани зі стрілками і чорний подовжений топ, який нагадував жакет без верху, під яким був білий смугастий топ на одне плече.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Лук Рене доповнила коричневим поясом із чорною стрічкою і чорними лакованими гостроносими туфлями. Волосся вона зібрала ззаду, випустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж.

Рене Зеллвеґер і Майкл Морріс / Фото: Associated Press

Під час фотосету до Зеллвеґер приєднався режисер стрічки Майкл Морріс.

Потім акторка вийшла на червону доріжку прем'єрного показу фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" у The Space Cinema Moderno у Римі. Вона позувала у чорному вбранні з одним рукавом і срібною тканиною у зоні декольте, прикрашеною стразами.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Лук Рене доповнила елегантною зачіскою і каблучками з камінням.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Разом із нею перед фотографами постали її колеги зі стрічки – актори Лео Вудолл і Чиветел Еджіофор та режисер Майкл Морріс.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Про фільм:

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

В український прокат стрічка вийде до Дня всіх закоханих 13 лютого.

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