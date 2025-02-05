На тлі міської архітектури: зірка "Бріджит Джонс" Зеллвеґер у стильному образі позувала на фотоколі у Римі

Акторка активно займається промотуром четвертої частини культового фільму "Бріджит Джонс", знятого за мотивами серії книг Гелен Філдінг.
Рене Зеллвеґер приїхала до Італії, щоб презентувати романтичну комедію "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", у якій зіграла головну роль.
Під час фотосесії у Римі на тлі красивої міської архітектури акторка постала у цікавому вбранні. На ній були чорні широкі штани зі стрілками і чорний подовжений топ, який нагадував жакет без верху, під яким був білий смугастий топ на одне плече.
Лук Рене доповнила коричневим поясом із чорною стрічкою і чорними лакованими гостроносими туфлями. Волосся вона зібрала ззаду, випустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж.
Під час фотосету до Зеллвеґер приєднався режисер стрічки Майкл Морріс.
Потім акторка вийшла на червону доріжку прем'єрного показу фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" у The Space Cinema Moderno у Римі. Вона позувала у чорному вбранні з одним рукавом і срібною тканиною у зоні декольте, прикрашеною стразами.
Лук Рене доповнила елегантною зачіскою і каблучками з камінням.
Разом із нею перед фотографами постали її колеги зі стрічки – актори Лео Вудолл і Чиветел Еджіофор та режисер Майкл Морріс.
Про фільм:
Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?
В український прокат стрічка вийде до Дня всіх закоханих 13 лютого.
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