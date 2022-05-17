На тлі патріотичного метелика: Катерина Бужинська похизувалася розкішною сукнею-вишиванкою

Артистка продемонструвала гарний образ у вишиванці від українського бренду.

У гардеробі Катерини Бужинської з'явилося нове національне вбрання – це розкішна яскрава жовта сукня-вишиванка із синьою вишивкою і поясом від українського бренду EmbroideredGem. Свій аутфіт вона доповнила сережками у колір українського прапора.

Артистка приміряла обновку і сфотографувалася на тлі патріотичного – синьо-жовтого метелика на стіні. Світлини, які вийшли дуже гарними, Катя опублікувала в Instagram.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Українські вишиванки – віддзеркалення душі української нації. Українська вишиванка, нарівні з українською писанкою, є одним із яскравих символів української культури. До того ж, одягаючи вишиту сорочку чи сукню демонструєш не тільки її красу й унікальність, але й засвідчуєш свою приналежність до віковічної української культурної традиції.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного здоров’я, а також щасливої долі. В Україні вишиванка символізує родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. До речі, 19 травня будемо вкотре святкувати День вишиванки", - написала Бужинська у дописі.

Нагадаємо, Катерина разом із іншими українськими артистками організувала у Болгарії благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Вони планують виступити з благодійними концертами у Європі.

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