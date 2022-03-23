На тлі "пістолета з вузлом": Катерина Бужинська звернулася до білорусів

На тлі "пістолета з вузлом": Катерина Бужинська звернулася до білорусів

Співачка закликала білорусів не воювати проти України.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram фото, на якому вона зазнімкована у Нью-Йорку з українським прапором у руці на тлі бронзової скульптури шведського художника Карла Фредріка Рейтерсварда - "Пістолет із вузлом" ("The Knotted Gun").

У дописі вона звернулася до білорусів. Артистка закликала білоруських матерів не пускати своїх синів на війну, яку розв'язала Росія проти України.

"Білоруси!!! Зупиніться!!!! Це не ваша війна!!! Матері Білорусі, не пускайте ваших синів!!! Україна - наша земля!!! І українці будуть битися за неї до останньої краплі крові!!!" – написала співачка, додавши хештеги #stopwar #белоруссия #stopputin #ukraine #стопвойна.

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