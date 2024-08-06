На тлі Середземного моря: модель у червоному бікіні спокусливо позувала на Ібіці

Лаура Селія показала фото у яскравому купальнику.
Нідерландська модель Лаура Селія поділилася в Instagram знімками з відпочинку на іспанському острові Ібіца.
Дівчина спокусливо позувала лежачи на тлі Середземного моря із книжкою в руках. На ній було червоне бікіні на зав'язках. Фігура Лаури мала стрункий і сексуальний вигляд.
А ще Селія зробила селфі в ліжку у цьому самому купальнику. Волосся вона закинула на один бік і продемонструвала макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія у кокетливому аутфіті влаштувала імпровізований фотосет біля моря.
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