На тлі Середземного моря: модель у червоному бікіні спокусливо позувала на Ібіці

Нідерландська модель Лаура Селія поділилася в Instagram знімками з відпочинку на іспанському острові Ібіца.

Дівчина спокусливо позувала лежачи на тлі Середземного моря із книжкою в руках. На ній було червоне бікіні на зав'язках. Фігура Лаури мала стрункий і сексуальний вигляд.

Лаура Селія

А ще Селія зробила селфі в ліжку у цьому самому купальнику. Волосся вона закинула на один бік і продемонструвала макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр.

Лаура Селія

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у кокетливому аутфіті влаштувала імпровізований фотосет біля моря.

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