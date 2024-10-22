На тлі Сіднейської опери: Кейт Вінслет у шкіряних штанях і блузці з V-подібним вирізом постала на фотоколі

48-річна акторка знову продемонструвала лук у класичних кольорах.
Кейт Вінслет у межах промокампанії біографічного фільму режисера Еллен Курас "Лі", у якому вона зіграла головну роль, відвідала фотокол. Позувала акторка на тлі головної пам'ятки Австралії – будівлі Сіднейської опери.
Зірка знову обрала чорно-білий аутфіт. На ній був білий жакет, чорна блузка з V-подібним вирізом і краваткою-бантом та чорні обтислі шкіряні штани.
Образ Вінслет доповнила чорними шкіряними лоферами. У неї було укладання з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. Шию Кейт прикрасила ланцюжками з підвісками.
Про фільм:
У центрі сюжету — американська фотохудожниця Лі Міллер, яка під час Другої світової війни була кореспонденткою журналу Vogue.
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