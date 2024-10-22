Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На тлі Сіднейської опери: Кейт Вінслет у шкіряних штанях і блузці з V-подібним вирізом постала на фотоколі

Дата публікації
Перегляди
217
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
На тлі Сіднейської опери: Кейт Вінслет у шкіряних штанях і блузці з V-подібним вирізом постала на фотоколі

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

48-річна акторка знову продемонструвала лук у класичних кольорах.

Кейт Вінслет у межах промокампанії біографічного фільму режисера Еллен Курас "Лі", у якому вона зіграла головну роль, відвідала фотокол. Позувала акторка на тлі головної пам'ятки Австралії – будівлі Сіднейської опери.

Зірка знову обрала чорно-білий аутфіт. На ній був білий жакет, чорна блузка з V-подібним вирізом і краваткою-бантом та чорні обтислі шкіряні штани.

Кейт Вінслет / © Getty Images
Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Образ Вінслет доповнила чорними шкіряними лоферами. У неї було укладання з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. Шию Кейт прикрасила ланцюжками з підвісками.

Про фільм:

У центрі сюжету — американська фотохудожниця Лі Міллер, яка під час Другої світової війни була кореспонденткою журналу Vogue.

Читайте також:

Цікаве знайомство! Яку обіцянку співачка KOLA дала Монатіку при першій зустрічі? – ЖВЛ представляє

Цікаве знайомство! Яку обіцянку співачка KOLA дала Монатіку при першій зустрічі? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація