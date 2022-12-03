На тлі скандалів: Кім Кардашян продемонструвала у Маямі неймовірно тонку талію в кроптопі

Попри усі неприємності, Кім намагається вести звичайне життя та активно відвідувати заходи, щоб підтримувати імідж світської левиці.
У зірки реаліті настала чорна смуга в житті, адже останніми тижнями про неї знову всі говорять, але не через нову лінійку її бренду одягу чи косметики, а виключно через жахливі скандали. Адже поки не вщух педофільський скандал із брендом Balenciaga, амбасадором якого тривалий час була Кім, її ексчоловік Каньє Вест зробив серію нових образливих заяв, у яких назвав себе путіністом та антисемітом.
Кім те, що відбувається з колишнім чоловіком, не коментувала, але й судячи з її останніх появ на публіці, від речей Balenciaga теж поки що відмовилася. Діву помітили днями в Маямі з молодшою сестрою Глое, де вони відвідали ексклюзивну вечірку. У цьому місті вона провела кілька днів і продемонструвала три образи з кроптопами, які підкреслювали її неймовірно струнку талію.
Перший лук Кім складався з чорного топу та шкіряних штанів від бренду The Attico, які вона поєднала з високими підборами та сонцезахисними окулярами.
Далі Кім переодягла верхню частину цього вбрання на синій кроп-топ з принтом, але решту речей залишила.
Також одного дня зірку сфотографували в дуже тісному топі, що більше нагадував тонку стрічку, який вона поєднала з досить дивними штанами схожого фасону.
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