На тлі скандалів: Кім Кардашян продемонструвала у Маямі неймовірно тонку талію в кроптопі

У зірки реаліті настала чорна смуга в житті, адже останніми тижнями про неї знову всі говорять, але не через нову лінійку її бренду одягу чи косметики, а виключно через жахливі скандали. Адже поки не вщух педофільський скандал із брендом Balenciaga, амбасадором якого тривалий час була Кім, її ексчоловік Каньє Вест зробив серію нових образливих заяв, у яких назвав себе путіністом та антисемітом.

Кім те, що відбувається з колишнім чоловіком, не коментувала, але й судячи з її останніх появ на публіці, від речей Balenciaga теж поки що відмовилася. Діву помітили днями в Маямі з молодшою сестрою Глое, де вони відвідали ексклюзивну вечірку. У цьому місті вона провела кілька днів і продемонструвала три образи з кроптопами, які підкреслювали її неймовірно струнку талію.

Перший лук Кім складався з чорного топу та шкіряних штанів від бренду The Attico, які вона поєднала з високими підборами та сонцезахисними окулярами.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Далі Кім переодягла верхню частину цього вбрання на синій кроп-топ з принтом, але решту речей залишила.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Також одного дня зірку сфотографували в дуже тісному топі, що більше нагадував тонку стрічку, який вона поєднала з досить дивними штанами схожого фасону.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Читайте також: