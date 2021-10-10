На тлі водойми: Демі Роуз сексуально позувала в леопардовому купальнику

26-річна британська модель продовжує ділитися з підписниками пікантними знімками зі свого відпочинку в Мексиці.

Дівчина перебуває в мексиканському місті Меріда, столиці штату Юкатан. Там, насолоджуючись теплими променями сонця на морі, Демі охоче позує перед камерою свого смартфона в бікіні і не тільки.

Минулого разу дівчина опублікувала дуже пікантні кадри у себе на сторінці в Instagram. Вона позувала повністю оголеною біля басейну на тлі Карибського моря, продемонструвавши на камеру сексуальні форми: пишні сідниці і тонку талію.

(гортайте фото праворуч)

Тепер Роуз одягла бікіні в леопардовий принт з високими плавками-стрингами, волосся розпустила і сфотографувалася в такому вигляді стоячи на сходинках на тлі озера. Форми Демі з такого ракурсу мають, як завжди, дуже привабливий вигляд.

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