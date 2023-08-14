На тлі Єйфелевої вежі: переможниця "Холостяка-12" показала романтичні фото зі своїм коханим

Катерина Лозовицька зі своїм хлопцем відсвяткували у Франції пів року стосунків.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram романтичні світлини зі своїм бойфрендом. Пара вже пів року разом і цю дату вони відсвяткували у Парижі.

На фото Катя зазнімкована в обіймах свого коханого, який її ніжно цілує, на тлі Ейфелевої вежі. Дівчина одягнена у білі штани і чорно-білий смугастий топ із оголеними плечами.

Катерина Лозовицька з хлопцем/Instagram

"6 місяців разом. Дякую тобі за тебе та за те, яка я поруч з тобою", – написала Лозовицька.

Катерина має дуже щасливий вигляд поряд зі своїм хлопцем.

Катерина Лозовицька з хлопцем/Instagram

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" – акторка Вікторія Варлей – в улюбленому білому купальнику з чорними бретельками продемонструвала струнку фігуру на пляжі у Маямі.

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