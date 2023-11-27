На тому самому "Роллс-Ройсі": Вікторія Бекхем показала дитяче фото

Дизайнерка показала архівне фото в Instagram.
Дизайнерка та екссолістка попгрупи Spice Girls Вікторія Бекхем продовжує розвивати тему, порушену в документальному чотирисерійному серіалі про її чоловіка – ексфутболіста Девіда Бекхема.
В одній із серій Вікторія, розповідаючи про своє дитинство, заявила, що її родина була з "робітничого класу". Почувши це, з сусідньої кімнати в інтерв'ю дружини втрутився Девід, який попросив її відповідати чесно, а потім ще раз запитав, на якій машині батько відвозив її до школи.
Після нетривалої суперечки вона таки зізналася, що в ті роки її батько мав "Роллс-Ройс". Момент швидко завірусився у Мережі, і Вікторія навіть випустила футболку за мотивами мема про себе.
Але, мабуть, ситуація не відпускає Вікторію, і вона вирішила показати в сториз цей автомобіль. На фото вона зазнімкована зі своєю сестрою Луїзою. Дівчатка в однакових рожевих сукнях і білих гольфах сидять на капоті того самого "Роллс-Ройса".
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала, як Девід вирізає серця з огірків для доньки.
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